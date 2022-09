A Tagliacozzo Marsilio e Liris per sostenere Fasciani, la più giovane candidata di FDI

Nella giornata di ieri, 18 settembre, si è svolta a Tagliacozzo un’iniziativa organizzata da Benedetta Fasciani, la candidata più giovane d’Italia fra le fila del partito di Giorgia Meloni.

Fasciani è candidata alla Camera dei Deputati, ma è già dirigente di Fratelli d’Italia nella Marsica e componente dell’assemblea nazionale del partito.

A Tagliacozzo, città natale della giovane candidata sono giunti per sostenerla il Presidente della regione Marco Marsilio e l’assessore regionale Guido Liris.

"Non si può descrivere a parole l'emozione che ho provato quando ho visto la sala e l'area antistante il locale piena di persone arrivate a Tagliacozzo per ascoltare le proposte di Fratelli d'Italia per rilanciare questo Paese", ha spiegato la candidata, "essere a casa e vedere così tanti amici arrivati ad ascoltare me, il presidente Marsilio, l'assessore Liris e i tanti intervenuti, è stato semplicemente unico. C'è voglia di ascoltare, c'è voglia di capire e c'è voglia di sapere quali sono le reali proposte per dare uno slancio diverso all'Italia".

Per la Fasciani "è stata una giornata importante, che mi ha gratificato e soprattutto mi ha fatto capire che gli italiani sono ancora interessati alla politica purchè sia seria e concreta. Come quella di Fratelli d'Italia".