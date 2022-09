Oggi il Ministro del lavoro Orlando in Abruzzo: Atessa e Avezzano le tappe del tour

Nella giornata di oggi, lunedì 19 settembre, il Ministro del lavoro Andrea Orlando sarà in Abruzzo per la campagtna elettorale.

Due le tappe di Orlando per il tour abruzzese.

Alle 14:30 il Ministro sarà ad Atessa dove incontrerà alcuni lavoratori, poi si recherà all'interno della sala consiliare del comune di Atessa dove terrà un incontro con gli amministratori e i giovani democratici.

Per le 17:30 invece si sposterà ad Avezzano, dove si terrà un incontro con la popolazione all'interno dell'Arena Mazzini.

Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese e candidato al Senato, sottolinea che “il contributo in prima persona del Ministro è sì di sostegno alla nostra campagna elettorale, ma è naturalmente anche una ricognizione in due aree strategiche della nostra regione. È importante intervenire tempestivamente per contenere i rischi e valorizzare le opportunità per lo sviluppo. In questo senso la presenza di Orlando a pochi giorni dal voto sottolinea la nostra prioritaria considerazione per il tema e le necessità del lavoro in tutte le fasi e a tutti i livelli. Le risorse del PNRR, le azioni della transizione ecologica, dovranno servire a difendere quello che c’è e a crearne di nuovo”.