Asm in commissione bilancio, più servizi? Servono maggiori trasferimenti

Si è svolta questa mattina, nella sede comunale di via F. Filomusi Guelfi, la riunione della Prima Comissione consiliare (programmazione e bilancio), convocata dal Presidente Livio Vittorini, con all'ordine del giorno "discussione generale riguardante il contratto di servizio che lega l'ASM al comune dell'Aquila (che peraltro detiene il 98% del suo capitale)"

All'inizio della seduta, il presidente Vittorini ha proposto ai commissari, che hanno subito accolto la richiesta, di devolvere il gettone di presenza alle popolazioni marchigiane, colpite dall'alluvione dei giorni scorsi.

I vari interventi dei consiglieri, sia di di maggioranza, sia di opposizione, hanno sottolineato il lavoro costante degli operatori e della dirigenza della società, per cercare di venire incontro alla popolazione, nonostate la limitazione dei trasferimenti bloccati al piano finanziario, che viene aggiornato ogni anno, ma, sempre 14.500.000,00 euro sono. Infatti, questo è il massimo trasferimento possibile che l'amministrazione comunale consente annualmente, dentro quella cifra bisogna farci rientrare tutto, raccolta, spazzamento, smaltimento ecc.

Da noi interpellato a margine della seduta, il presidente Livio Vittorini, ha precisato che "questo tipo di riunioni sono propedeutiche, sia alla conoscenza dei contratti che regolano i rapporti tra comune e società partecipate a cui sono stati affidati i servizi pubblici, sia per acquisire le richieste e le osservazione dei consiglieri commissari, che non dovranno essere utili solo per appoggiare le richieste dell'amministrazione, ma avere l'opportunità e la capacità propositiva per raccogliere le esigenze dei territori, soprattutto delle frazioni"

Abbiamo ascoltato anche il responsabile dell'organizzazione della società ASM dott. Fabio Ianni, il quale sottolinea "in merito all'attività dell' ASM sul territorio dell'Aquila, bisogna far presente che le attività sono coerenti con il contratto di servizio in essere e che la collaborazione quotidiana con il settore ambiente, ci da modo di avere la situazione sotto controllo. In commissione sono state illustrate le attività e le programmazioni aziendali, nonchè le problematiche connesse. Auspichiamo un ulteriore impegno da parte di tutti i cittadini per aumentare i livelli di qualità dei servi resi"