Lega Abruzzo: ufficiale l'ingresso del parlamentare abruzzese Antonio Martino

Ufficializzato l’ingresso, nelle file del Carroccio della Lega, del parlamentare abruzzese Antonio Martino, in conferenza stampa con il coordinatore regionale della Lega Abruzzo deputato Luigi D’Eramo e il vicepresidente della Giunta Regionale Emanuele Imprudente.



Il parlamentare Antonio Martino era stato eletto nel 2018 con Forza Italia.



In conferenza stampa spiega le ragioni di tale scelta: “intanto perché è nata una grande amicizia con Luigi D’Eramo lavorando per l’Abruzzo. Ho fatto questa esperienza da imprenditore candidato con Forza Italia ed ho concluso giovedì scorso con l’ultima seduta in parlamento. Questa scelta nasce dalla voglia di impegnarsi per il futuro e Lega penso che sia il partito che può dare questa garanzia.”



"L’esperienza che porto è innanzitutto quella personale da imprenditore, poi quella in parlamento in commissione finanze, in commissione banche , siamo quelli che hanno difeso insieme, il centrodestra unito, il catasto, la casa, che in questo territorio ha un valore simbolico importante. Sono tutte battaglie che porteremo, la flat tax, le tasse, e tutto ciò che è intorno alle competenze di commissione finanza che sicuramente porto con me.” Continua Antonio Martino



“La Lega continua a crescere, abbiamo moltiplicato le adesioni, e l’ingresso di Martino è la dimostrazione del fatto che questo partito ancora una volta si conferma forza vera del territorio.” Aggiunge Luigi D’Eramo.