Iannarelli, necessario attivarsi a salvaguardia dei servizi di Giustizia Minorile.

Pierluigi Iannarelli, Segretario cittadino e candidato al Senato della Repubblica, circoscrizione Abruzzo, nella lista alleanza Verdi-Sinistra Italiana, Pierluigi Iannarelli, lancia un appello al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità.

Da tempo, come giustamente rivendicano i sindacati di categoria, lavoratrici e lavoratori del Comparto Ministeri/Polizia Penitenziaria operano in precarie condizioni organizzative e logistiche, per gravi e compromettenti limitazioni strutturali, specie quando vengono ospitati minori in stato di arresto/fermo o durante i colloqui con i funzionari del servizio sociale.

Considerato che, attualmenteè presente la struttura dell’ex Istituto Penale per Minorenni, ristrutturata e poi successivamente chiusa, si potrebbe avviare una riflessione su un’apertura immediata, tesa a soddisfare le esigenze lavorative e della stessa Amministrazione (visto che vi è una condizione di sovraffollamento detentivo negli altri Istituti del Paese).

Sinistra Italiana lancia un appello alle Istituzioni, affinché vengano poste in essere tutte le necessarie attività a salvaguardia dei servizi di Giustizia Minorile.