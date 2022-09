Il PD a Biondi, L'Aquila conta sempre di meno in Regione

Il gruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale dell'Aquila, ha tenuto, questa mattina, una conferenza stampa con all'ordine del giorno ill "programma di mandato" del sindaco Pierluigi Biondi, che abbraccia l'arco temporale 2022 / 2027.

Il capogruppo Stefano Albano, nel suo intervento, ha subito sottolineato come, quelle poche cartelle approvate dal Consiglio Comnale, altro non sono che un mediocre compitino elettorale. Non sono certo linee programmatiche che immaginino uno sviluppo della nostra Città