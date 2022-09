Passo Possibile su movida violenta: "richiesta commissione ad hoc". Lunedì inizia fase di ascolto

Commissione ad hoc per porre la giusta attenzione nei confronti degli episodi di violenza avvenuti nelle ultime settimane a L'Aquila e che hanno visto gli arresti di un gruppo di minorenni e neomaggiorenni: questa è la proposta portata avanti dal Passo Possibile per discutere e risolvere il tema, avallata dalle minoranze in Consiglio comunale.



“Lunedì 26 inizieremo questa fase di ascolto con i portatori d'interesse e i soggetti direttamente coinvolti, prima con quelli istituzionali quindi Università, Ufficio Scolastico Regionale, Ordine Psicologi, A.S.L.per le componenti della Prevenzione, Salute Mentale e Ser.D- per poi proseguire, mercoledi 28, con l'audizione delle realtà cittadine che sono intervenute sul tema, quindi i rappresentanti di due comitati cittadini ("CITTADINI PER IL CENTRO STORICO", "L'AQUILA CITTA' DI PERSONE" , del Sindacato nazionale dei Carabinieri, Confesercenti e Confcocommercio) ferma restando la possibilità di integrare l'audizione con chi fosse interessato a intervenire nel dibattito in ogni momento." annuncia Alessandro Tomassoni.



“Gli episodi di violenza e di aggressività che ci sono stati nelle ultime settimane in città certificano come ci sia stato, anche qui a L'Aquila, un crescente aumento di questo fenomeno chiamato movida che chiaramente merita un'attenzione importante, ognuno nel proprio ruolo” spiega Alessandro Tomassoni, consigliere comunale per il Passo Possibile.



“Si tratta di un fenomeno innanzitutto che nasce da un disagio giovanile molto importante e i nostri ragazzi meritano più attenzione, in centro storico c'è la necessità di intervenire anche su quelli che sono gli spazi aggregativi che mancano perché non si può ridurre ovviamente la loro attività soltanto a quella che è una mera somministrazione e di interesse diciamo a stare insieme solo nelle ore serali” continua il consigliere comunale.



Per Tomassoni "poi c'è un problema di gestione della vivibilità del centro storico, quindi una regolamentazione degli spazi urbani laddove in questo momento probabilmente quello che è mancato è un vero contemperamento degli interessi di tutti: i residenti che sono tornati a vivere in centro storico, le attività produttive che comunque hanno scommesso di ritornarvi,ma anche gli stessi giovani come abbiamo detto, i turisti che scelgono L'Aquila rispetto a tante altre città, e in ultimo ma non in ordine di importanza anche quelle che sono le forze dell'ordine che chiedono per garantire una maggior sicurezza anche loro una maggiore attenzione”



Per questo il Passo Possibile ha richiesto “una commissione ad hoc quindi una terza commissione sulle politiche sociali” per cui Alessandro Tomassoni ringrazia “ il presidente Fabio Frullo che ha concesso questo opportunità ed anche tutte le forze di minoranza che sottoscrivendo questa nostra richiesta hanno dimostrato grande sensibilità su un tema così importante.”