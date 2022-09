Forza Italia chiude la campagna elettorale: "bilancio positivo"

Forza Italia chiude la sua campagna elettorale, per le elezioni politiche del 25 settembre, a L’Aquila, presso l'Auditorium del Parco "Renzo Piano", una campagna elettorale breve ma intensa rimodulata anche sulla base di una nuova legge elettorale.



Alla manifestazione presenti i candidati, tra cui il Senatore Nazario Pagano coordinatore regionale di Forza Italia, Lorenzo Sospiri Presidente del consiglio regionale e Maria Luisa Ianni capogruppo in comune di L'aquila per Forza Italia.



"Noi di Forza Italia abbiamo interpretato la campagna elettorale come una volta si faceva, ai tempi in cui c’erano le preferenze. Questa è una legge lettorale che non ci fa impazzire, non ci sono i voti di preferenza ma abbiamo deciso, almeno noi, a differenza di altri partiti di farla proprio paese per paese, territorio per territorio, proprio quasi casa per casa, nonostante il poco tempo a dospozione. Ci siamo molto stancati ma siamo anche molto soddisfatti, il bilancio è positivo, oggi c’è tanta gente ma ovunque abbiamo avuto un riscontro positivo rispetto alle precedenti campagne elettorali, mi riferisco a quella del 2018/2019." commenta il Senatore Nazario Pagano.