Commissione territorio: prima sconfitta dei gruppi di Fratelli d'Italia e Civici Indipendenti

La riunione della commissione territorio di oggi, guidata dal presidente Guglielmo Santella, è stata teatro della prima sconfitta dei gruppi consiliari di Fratelli d'Italia e Civici Indipendenti, che fanno riferimento al sindaco Pierluigi Biondi. Andiamo con ordine. La commissione era stata convocata per esaminare la delibera di GC n° 504 del 16 settembre (clicca qui), riguardante una Ristrutturazione con ampliamento e cambio di destinazione d'uso da "artigianale" a "commerciale" con modifiche interne, di due locali esistenti posto al piano terra dell'edificio ubicato in Sassa". Sembrava una delle tante delibere di cambiamento di destinazione d'uso, volgarmente chiamate, rotazioni, passate in commissione in questio anni, e invece no. Prima di informarvi su quanto avvenuto durante i lavori, vale la pena raccontare le vicissitudini che l'immobile in questione ha vissuto in questi anni. Ci sono stati due procedimenti, uno di carattere amministrativo, riguardante una porzione di piano terra raggiunta da