FdI non perde tempo e si getta nei festeggiamenti, questa mattina la conferenza stampa

In un clima di festeggiamenti, fra abbracci, sorrisi e volti baldanzosi Fratelli d’Italia si è incontrata all’interno della sala ipogea dell’Emiciclo per l’analisi del voto e per commentare il risultato schiacciante raggiunto in questa tornata elettorale.

In attesa dei risultati definitivi, i dirigenti eletti del partito di Giorgia Meloni non hanno resistito a festeggiare il prima possibile i nove seggi sicuri ottenuti sui tredici disponibili in Abruzzo oltre alla vittoria inequivocabile di Giorgia Meloni nel seggio uninominale nel collegio di L’Aquila Teramo in cui ha superato il 50% del consenso.

Il senatore fresco di elezione e segretario regionale di FDI, Etel Sigismondi ci ha tenuto a ringraziare i dirigenti del partito, gli elettori e tutti i candidati e ha proseguito celebrando la storia del suo partito che in pochi anni ha scalato le classifiche fino a diventare oggi primo partito. In conclusione Sigismondi ha dichiarato “a questo risultato ha contribuito in maniera molto importante l’Abruzzo in tutte le sue province. Portiamo una classe dirigente in parlamento preparata che sa perfettamente quali sono le necessità di questa regione e non vediamo l’ora di metterci al lavoro”ù

Ai nostri microfoni anche l’assessore regionale Guido Liris, ormai neosenatore, il quale ha parlato del risultato raggiunto come della “testimonianza di fedeltà di un popolo a dei valori e delle persone che sono ormai classe dirigente nei comuni, nelle province e nelle regioni”. Inoltre ha proseguito sostenendo che la maggioranza garantita dal centro destra a trazione Fratelli d’Italia si troverà dinanzi a sfide difficilissime poste dalla storia.

Presente anche Pierluigi Biondi, in veste di coordinatore provinciale di FdI, il quale è intervenuto nel commento dei dati parlando di “Risultato straordinario”.

"Abbiamo migliorato di molto i dati anche in termini di coalizione rispetto cinque anni fa Martino vinse il 42% adesso siamo quasi 10 punti sopra" queste le parole di Biondi il quale ha sottolineato” il risultato dell’Aquila città di Fratelli d’Italia è il migliore fra i quattro capoluoghi di provincia è una risposta importante”.

Nel concludere il coordinatore provinciale si è augurato che l’incarico di comporre il governo venga conferito a Giorgia Meloni, definendo questa circostanza come un segno importantissimo per L’Aquila perché, sostiene Biondi “vorrebbe significare avere il presidente del consiglio eletto qui e insieme al presidente del consiglio avremo una pattuglia di parlamentari che saranno in grado di garantire e di preservare le esigenze di questo territorio”