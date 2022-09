Il segretario regionale del PD Michele Fina, abbiamo perso le politiche, ci rifaremo con le regionali

Il segretario regionale del Partito Democratico, neo-senatore Michele Fina, insieme ai candidati ai collegi uninominali e proporzionali dell'abruzzo, ai consiglieri regionali Pierpaolo Pietrucci e Sandro Mariani, hanno tenuto una conferenza stampa, nella sede del comitato in Piazza Duomo all'Aquila, per commentare i risultati delle elezioni politiche.

Riconosciuto il successo del centro destra, in particolar modo dei Fratelli d'Italia, a cui augura buon lavoro, dichiara che, in parlamento, ci sarà una opposizione chiara e puntuale. Parlando del suo partito ritiene che "il PD paga tutti questi anni di governo". Entrando nel merito del risultato, sempre secondo Fina "sui collegi uninominali era una sfida impossibile e ringrazio gli amici di Art1 e Demos di averci provato insieme a noi".

Il segretario regionale inoltre chiarisce la sua posizione in campagna elettorale "non abbiamo mai attaccato gli altri competitor, non abbiamo fatto mai polemiche con loro, siano essi i 5 stelle oppure Azione-IV. Abbiamo bisogno di alleati per essere alternativi al governo regionale di Marsilio" inoltre "adesso per la maggioranza che governa l'Abruzzo cadrà l'ultimo alibi, quello di dare sempre e comunque la colpa al governo nazionale"

Il neo-senatore liquida così il risultato elettorale, proiettandosi verso le regionali (si svolgeranno nella primavera del 2024) "dobbiamo ricostruire il Partito con una vera identità e unità, dobbiamo essere un partito che coalizza, che tiene tutti uniti, per battere la destra"

Alla domanda di un collega della stampa, riguardante la sua volontà di continuare a svolgere il ruolo di segretario regionale oppure di rassegnare le dimissioni, ha risposto in maniera lapidaria "resto al mio posto, ho preso la direzione del partito dopo la sconfitta alle regionali, continuerò fino alle prossime del 2024, non lascio il lavoro a metà"