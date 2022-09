Lega: il deputato uscente D'Eramo ringrazia l'elettorato.

"Ringraziamo uno ad uno gli elettori abruzzesi: la Lega ha ottenuto il sesto miglior risultato in Italia. Solo la perversione di un sistema elettorale come quello del ‘Rosatellum’, ha negato all’Abruzzo un secondo rappresentante parlamentare al fianco di Alberto Bagnai, a cui formuliamo i migliori auguri per una proficua legislatura alla Camera dei deputati, a beneficio dell’Abruzzo e degli abruzzesi”. Questo il primo commento post voto del segretario regionale della Lega, Luigi D’Eramo, deputato uscente e ricandidato come capolista al proporzionale della Camera alle elezioni politiche di domenica scorsa.

Il segretario del partito di Matteo Salvini, ringrazia innanzitutto “gli elettori e i simpatizzanti, i militanti, i dirigenti e gli amministratori, che si sono spesi con generosità e determinazione in questa campagna elettorale difficile e complessa ma piena di indicazioni positive nonostante in Abruzzo, visto il grande lavoro, ci aspettavamo di più. Ma comunque queste elezioni hanno evidenziato una Lega viva e motivata".

"A tale proposito - chiarisce D'Eramo - ringraziamo il nostro leader, Matteo Salvini, che ha condotto una campagna elettorale con un piglio e un atteggiamento instancabile girando in lungo e in largo l'Italia ed onorandoci per ben tre volte della sua presenza".

D’Eramo sottolinea dunque che “la Lega in Abruzzo ha conseguito l’8,05% alla Camera, pari a 50.374 voti, e l'8,28% al Senato, pari a 51.685 voti, il che rappresenta il sesto miglior risultato in Italia. E il messaggio che arriva dall’Abruzzo è quello di un partito solido e con l’ossatura necessaria per migliorare. Un Abruzzo nel quale dobbiamo continuare a governare, ancora meglio, i tanti Enti, a partire dalla Regione".