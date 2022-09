L'Aquila avrà anche un parlamentare europeo, queste le prospettive che si aprono per la De Blasis

Le elezioni politche di pochi giorni fa aprono ad una nuova sorpresa.

Infatti dei 13 parlamentari europeri in lizza per l'appuntamento elettorale del 25 settembre ben 10 sono stati eletti, fra questi troviamo anche qualche big, come Antonio Tajani, Silvio Berlusconi e Carlo Calenda.

Ma per la città dell'Aquila la notizia più rilevamente non riguarda le prime file, bensì le riserve che andranno a sostituirle a Bruxell.

Infatti se i 10 parlamentari europei dovessero scegliere di preferire Roma al palazzo di vetro uno delle prime a rientrare sarebbe proprio l'aquilana Elisabetta De Blasis candidata nel 2019 alle elezioni europee in quota Lega.

Il percorso dell De Blasis è stato caratterizzato da un numeroso cambio di casacca, infatti eletta in consiglio comunale con Forza Italia durante la consiliatura salì dul Carroccio di Matteo Salvini, per poi approdare in FDI ed infine tornare in forza Italia.

Per vedere concretizzarsi l'immagine della De Blasis a Bruxell dovremo aspettare un mese all'interno del quale i parlamentari europei dovranno decidere quale scranno tenere, ma ci sono notevoli possibilità che le cose si mettano bene per l'ex consigliera.