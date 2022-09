Bellachioma comunica le sue dimissioni dalla Lega e spiega il motivo di tale scelta.



"In mattinata, ho comunicato al segretario federale della Lega, Matteo Salvini, di lasciare il partito che ho fondato nella regione in cui vivo. Non è stata una decisione facile, ma, come è noto, già da mesi c'era un malessere politico; inoltre, aggiungo che il mio perimetro rimane quello del centro destra " scrive in una nota Giuseppe Bellachioma, deputato uscente.