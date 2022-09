Pietrucci e Palumbo sulla crisi energetica, "Sostenere lo sport"

Il Consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci e il Consigliere comunale Stefano Palumbo entrambi del Partito Democratico, tornano sul tema del sostegno alle società, associazioni sportive, Federazioni e il CONI per sostenere gli aumenti dei costi energetici, e propongono di convocare nelle commissioni istituzionali le parti interessate.

I consiglieri sostengono che sia necessario al più presto, in vista della stagione invernale, affrontare la questione del caro bollette anche in relazione alle attività sportive.

Infatti l’aumento del costo delle utenze di luce e gas diventerà un onere insopportabile per le famiglie, per tante aziende, negozi, attività commerciali, e sarà un dramma per le società e le strutture sportive e, di conseguenza, per tanti ragazzi, ragazze e atleti.

Alla luce di questo i consiglieri scrivono in un comunicato “Purtroppo – ma forse dovremmo dire “per fortuna” – non siamo tutti il Napoli Calcio che gode delle vergognose regalie del Presidente Marsilio (è bene ripeterlo fino alla noia: 1.200.000 € l’anno per sei anni, rinnovabili per altri sei, per 15 giorni di ritiro pre-campionato a Castel di Sangro: un’autentica vergogna!) e tutte le società e associazioni sportive abruzzesi e aquilane rischiano di chiudere.” Questo il duro attacco rivolto all’amministrazione regionale.

Già in precedenza era stato criticato l’accordo sancito tra la regione Abruzzo e il Napoli calcio, tanto che Pietrucci più volte ne ha chiesto di reciderlo.

“Ad oggi i costi sono già triplicati. E le proiezioni per i prossimi mesi sono allucinanti.” Proseguono Palumbo e Pietrucci “I gestori e gli utenti di impianti sportivi attendevano, come altri, un intervento di aiuto da parte della Regione Abruzzo. Ma invece di investire i fondi del PNRR in infrastrutture energetiche, e dunque per scopi strategici e di lungo respiro, si è preferito usarli per l’ordinaria amministrazione! Questa situazione non è tollerabile.”

Inoltre i consiglieri hanno comunicato di aver già richiesto a Mario Quaglieri, presidente della V Commissione del Consiglio regionale, e a Fabio Frullo, presidente della competente commissione del Comune dell’Aquila, una immediata riunione delle Commissioni in cui inviare le società sportive, le associazioni e i rappresentanti delle varie Federazioni sportive e del CONI per condividere con loro le misure urgenti, indispensabili e possibili.

Nel concludere i due hanno dichiarato “Non si può assistere alla paralisi delle attività sportive agonistiche e amatoriali. In tempi di crisi, insieme al valore etico e culturale, l’attività sportiva per tantissime persone – bambini, ragazzi o adulti che siano – è un modo sano per reagire, affrontare i problemi sul piano fisico e psicologico, una diffusa garanzia di salute e di benessere sociale.”