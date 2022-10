FI analizza il voto: Pagano "Trend positivo, grazie ad una campagna azzeccata" Sospiri "Saremo la prima lista alle regionali

Si è svolta questa mattina, nel comitato degli azzurri a Piazza Palazzo, la conferenza stampa di Forza Italia sull’analisi del voto.

Il clima è di grande soddisfazione ed entusiasmo, per un risultato importante che in pochi fra gli opinionisti credevano possibile.

Infatti, il partito di Berlusconi in Abruzzo, oltre ad aver portato a casa l’elezione alla Camera dei deputati del coordinatore regionale e Senatore uscente Nazario Pagano, può vantare di aver ottenuto l’11% alla Camera e il 12% al Senato, a fronte del 9% delle europee del 2019, numeri che fanno attestare la regione Abruzzo al terzo posto per i migliori risultati raggiunti dagli azzurri.

Pagano, oltre a ringraziare i candidati e gli elettori, ha rivendicato il cambio di passo, ha sostenuto che il partito può vantare un trend positivo, elemento fondamentale in politica.

Sostiene infatti che nell’ultimo appuntamento elettorale vi sia stata un’inversione di tendenza per il partito forzista, che è segno del buon lavoro svolto e, parole del neodeputato, di “una campagna elettorale azzeccata”.

Il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo, nell’analizzare il risultato elettorale ha sottolineato l’importante radicamento territoriale del partito che è dimostrato dal fatto che FI è secondo partito nella provincia dell’Aquila in 91 comuni su 108 e attesta una media dell’11,5% delle preferenze in città.

Santangelo ha anche annunciato la nascita della federazione in consiglio comunale fra L’Aquila Futura e Forza Italia, operazione che farà guadagnare la gruppo la posizione di secondo partito in consiglio comunale vantando 5 consiglieri.

“Sarà una federazione tecnico-politica” ha spiegato Santangelo “che non nasce solo sulla base dei numeri, ma per perseguire gli interessi di un’area moderata facendo valere in maniera unita la nostra opinione nelle scelte della città. All’interno della federazione i due gruppi mantengono la loro autonomia ma si coordineranno per le decisioni politiche per la città”.

A conclusione della conferenza è intervenuto il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, candidato come capolista al Senato in questa tornata elettorale ma non eletto. Un intervento carico di ottimismo quello di Sospiri, tanto da non esitare ad affermare con convinzione che “Grazie al radicamento territoriale, la lista di Forza Italia sarà la prima all’interno dela coalizione del centro destra alle regionali del prossimo anno”.