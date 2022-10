D'Angelo lancia la proposta della costituzione di una nuova "Condotta Forestale" per tutelare la Montagna

Il Consigliere comunale Daniele D’Angelo, capogruppo di “L'Aquila al Centro”, ha lanciato la proposta della costituzione di una nuova "Condotta Forestale" per aiutare territorio montano.

L’idea sarebbe quella di formare, in seno al corpo di polizia municipale, una squadra specializzata e completamente dedicata all’ambito della montagna, sulla scia dell’attività a lungo e fruttuosamente compiuta dalla ‘Condotta Forestale’, inoltre D’Angelo ha proposto anche di recuperare il nome del corpo di allora, per rendere onore all’operato che ha svolto negli anni passate nel territorio montano.

La nuova ‘Condotta Forestale’, osserva D’Angelo, “accanto al lavoro indiscusso di corpi specifici come quello dei Carabinieri forestali e dei Vigili del fuoco, e al servizio altamente specializzato reso da strutture come quella del Soccorso alpino, potrebbe coadiuvare l’amministrazione comunale e i corpi strutturati nella gestione di problematiche quotidiane tipiche del territorio montano, dai pascoli e gli allevamenti alla tenuta di fossi, sentieri e strade interpoderali, dall’ambiente alla sicurezza per flussi turistici sempre più intensi, dai posteggi ai rifiuti. Il tutto con personale numericamente contenuto ma selezionato in base alla reale conoscenza del territorio e delle sue peculiarità, che possa incentivare con spirito collaborativo il rispetto delle regole, aiutare lo sviluppo delle attività tipiche della tradizione montana e favorire la vivibilità e la fruibilità dei nostri territori.” P

er rendere possibile tutto ciò il capogruppo ha annunciato la proposta di un ordine del giorno in Consiglio comunale per la formazione di questa sezione, che D’Angelo immagina come “competente, motivata e preparata, da formarsi nell’ambito del corpo di polizia municipale per assicurare celerità nell’iter di costituzione, in attesa di poter valutare in base a quanto consentito dalla normativa vigente la migliore configurazione funzionale e amministrativa della squadra.”

“Le buone pratiche e le esperienze che hanno dimostrato di funzionare devono essere recuperate e aggiornate. Auspichiamo ampio sostegno a questa iniziativa - conclude D’Angelo - per dare concretezza a quell’impegno su montagna e aree interne che quotidianamente occupa il dibattito politico”