Commissione di Garanzia e Controllo su ponte Belvedere, Paolo Romano chiede l'invio all'ANAC di tutta la documentazione

Questa mattina, sono ripresi i lavori della Commissione di Garanzia e Controllo, presieduta dal presidente Stefano Palumbo. Al primo punto dell'ordine del giorno, la prosecuzione della discussione, riguardante la situazione attuale, le autorizzazione e il rispetto delle norme riportate nell'atto di aggiudicazione, riguardante la ricostruzione di ponte Belvedere

Il consigliere Paolo Romano, richiedente l'incontro, ha evidenziato, durante il suo intervento, le cose che, a suo giudizio, necessitano di un ulteriore approfondimento alla luce della risposta che il vice sindaco Raffaele Daniele ha effettuato nell'ultimo Consiglio Comunale.

Per intenderci il consigliere Romano ha, innanzitutto, chiesto se era stato depositato il progetto esecutivo e se si sarebbero rispettati i tempi previsti per la realizzazione dell'opera. Ancora, se il Rup nominato all'epoca (attualmente dipendente di una S.p.A a capitale pubblico) possa o meno continuare nella sua opera. Infine, se ci fossero state varianti e se erano state presentate riserve dall'impresa aggiudicataria.

Le risposte del dirigente arch. Roberto Evangelisti sono state chiare, anche se non completamente esaustive, infatti ha comunicato che, il progetto esecutivo è stato consegnato nel luglio sc ed è stato inoltrato, per la validazione, ad una società esterna, la consegna prevista per l'esecuzione dei lavori avverrà non prima di dicembre prossimo, da li partiranno i 200 giorni per finire l'opera. Per quanto riguarda il Rup, si è riservato di verificare le norme che regolano l'individuazione di questo tipo di figura. Infine, comunica che esiste una proposta di variante, di cui ancora non ne conosce il contenuto. Esclude che ci possano essere depositate riserve di alcun tipo.

Il consigliere Paolo Romano, nella replica, ha chiesto al presidente Stefano Palumbo, che ha immediatamente accettato la proposta, di inoltrare tutta la documentazione, compresi i documenti che dovranno pervenire alla presidenza, all'ANAC, per la verifica del rispetto delle norme riguardanti gli appalti pubblici.