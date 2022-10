La lotta paga. La vicenda ADSU si chiude con il raggiungimento di 169 posti letto 19 posti di lavoro salvati

“Si è finalmente raggiunto un accordo con l’ADSU dell’Aquila che si è impegnata, durante un lungo e impegnativo incontro, per la riapertura della seconda palazzina garantendo 169 posti letto e la ricollocazione e salvaguardia di tutto il perimetro occupazionale.” Questo è l’annuncio fatto dal Francesco Marrelli della Cgil L’Aquila, Andrea Frasca della Filcams L’Aquila e Miriam Del Biondo della Flc L’Aquila.

Dopo mesi di mobilitazione, prima per l’allargamento del bando per i posti letto e poi per la difesa dei posti di lavoro, a oggi la vicenda, grazie alla mobilitazione del sindacato, si chiude con il bilancio di 19 posti di lavoro salvati e 169 posti letto a disposizione di studentesse e studenti.

Questo risultato però non è un punto d’arrivo ma un punto di partenza per continuare a perseguire la difesa del diritto allo studio nella città dell’Aquila e la sua più ampia declinazione. Questa è la missione che si sono dati insieme Cgil, Filcams, FLC e Udu.

Il sindacato ha inoltre richiesto, in sede di riunione, un impegno, accettato dalla Presidente Morgante, sulla necessità del coinvolgimento delle parti sociali sulla costruzione di un sistema di servizi integrati che possa garantire il pieno godimento, da parte delle studentesse e degli studenti, di servizi di qualità garantendo al contempo la piena occupazione del personale.

Naturalmente permangono tutte le preoccupazioni sulle criticità già emerse riguardo la futura gestione delle residenze messe a disposizione dall’Ater e per questo motivo è stato chiesto di attivare a stretto giro una consultazione con la Regione Abruzzo, con il Comune dell’Aquila e le società partecipate.

“La lotta paga” con questa frase si conclude la nota inviata dai sindacalisti. L’augurio è che questa notte non debba ripetersi ciclicamente ogni anno all’inizio di settembre. Di precarietà i giovani aquilani non ne possono più, è necessario programmare organizzare e prevedere.