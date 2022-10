Comincia la settimana decisiva per la XIX legislatura: ecco i principali appuntamenti

Oggi inizia la settimana decisiva per la XIX legislatura. Tanti gli appuntamenti all'interno dell'agenda politica mentre continuano le trattative fra bilaterali e totoministri.

Gli avvenimenti dei giorni a venire segneranno in maniera decisiva l'andamento dei prossimi anni, duque vediamo le princiali tappe da percorrere:

La prima seduta dei due rami del Parlamento, la Camera dei Deputati e il Senato, è stata convocata per giovedì 13 ottobre alle 10:30. A presiedere le due Camere ci saranno il vicepresidente di Montecitorio Uscente, Ettore Rosato, e la Senatrice a vita Liliana Segre. Il primo punto all'ordine del giorno per le due camere sarà quello di eleggere la seconda e la terza carica dello Stato.

In seguito, sempre all'interno della seduta di giovedì, si procederà con l'elezione dei componenti dell'ufficio di presidenza, che comprende quattro vice presidenti, tre questori e otto segretari.

Composti gli uffici di presidenza, si passa alla collocazione dei deputati , questi ultimi infatti dovranno dichiarare al segretario generale della Camera di quale Gruppo parlamentare faranno parte, entro il 15 ottobre. I senatori avranno un giorno in più. Ricordiamo che per costituire un gruppo parlamentare alla Camera occorre un numero minimo di 20 deputati, mentre per il senato ne occorrono solamente 6.

Costituiti i gruppi, il Presidente della Camera procederà con la convocazione dei gruppi parlamentari che si incontreranno separatamente ma in simultanea. Al contempo si incontreranno i parlamentari del gruppo misto. Ogni gruppo parlamentare dovrà eleggere nel corso della seduta il proprio capogruppo. tutto ciò dovrà accadere entro il 17 ottobre, giorno in cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella avvierà le consultazioni all'interno delle quali incontrerà i Presidenti di Camera e Senato e i Capigruppo di tutti i partiti.

Concluse le consultazioni il Presidente darà mandato per la costituzione del Governo, che con ogni probabilità sarà pronto entro ottobre e sarà operativo non appena riceverà il voto di fiducia dal Parlamento.

Questi sono i passaggi principali che ci aspettano, li abbiamo presentati come un succedersi di appuntamenti, ma non per questo vogliamo togliere l'importanza di questo momento. Ad oggi ci sembrano solo date e fredde procedure, ma all'interno manca ancora la politica, dunque occhi puntati e staremo a vedere.