Consiglio Comunale: Pezzopane interroga la maggioranza sui lavori di Palazzo Margherita e la sicurezza degli spazi gioco

Questa mattina si è svolta la seduta del Consiglio Comunale, l’assise civica si è riunita anche questa volta nella Sala Spagnoli del Palazzo dell’Emiciclo, sede del consiglio regionale.

Uno dei temi principali di cui si è discusso stamattina riguarda proprio la condizione nomade in cui ormai da tempo si trova il Consiglio Comunale.

Una delle ultime sedute della precedente consiliatura, quella del 27 aprile 2021 per la precisione, si svolse simbolicamente in quella che fino al sisma del 2009 era la sala consiliare di Palazzo Margherita in centro oggetto di lavori di ricostruzione la promessa era di tornare quanto prima in quella sede tanto che i banchi erano stati smontati nella sede provvisoria di Villa Gioia e rimontati nella sede storica.

Un gesto che fu rivendicato dalla maggioranza come una grande vittoria, un gran ritorno nel Palazzo del Comune. Il fatto è che ad oggi, quella seduta è costata la possibilità di avere una sede per il Consiglio.

Da mesi ormai il Consiglio per riunirsi è costretto a chiedere asilo ad altre istituzioni o ad individuare altri spazi.

La consigliera del Partito Democratico Stefania Pezzopane ha chiesto un' interrogazione proprio per avere contezza della situazione attuale riguardo stato dei lavori di Palazzo Margherita e la pianificazione degli uffici che vi saranno collocati all’interno.

“Perché non siamo tornati a palazzo Margherita? Perché l’amministrazione comunale ha stralciato la torre civica, dato che ora avrà bisogno di maggiori risorse per essere rimessa in sicurezza? Cosa comporta lo stralcio della torre civica in termini di tempi di organizzazione dei lavori? Quali uffici andranno a palazzo Margherita?” Queste le domande poste da Pezzopane la quale ha anche sostenuto che Palazzo Margherita è un luogo e un segno fondamentale per la rinascita del centro storico, non solo perché è una sede importante e autorevole, ma anche perché costituisce un simbolo per la rappresentanza istituzionale.

Le risposte della maggioranza non hanno soddisfatto la Consigliera dem, che scrive in una nota “Emerge una visione “romantica” da quanto detto dal vicesindaco Raffaele che per giustificare l’apertura propagandistica del 27 aprile ha sostenuto che l’intento dell’amministrazione era far rivedere “per l’ultima volta “la sala del Consiglio Comunale a chi non si era ricandidato. Roba da matti. Quindi si violano le regole ferree di un cantiere per accontentare i nostalgici consiglieri? O piuttosto non si doveva gettare l’ennesimo fumo negli occhi ai cittadini, visto che tutti gli annunci finora fatti si sono sempre rivelati un bluff. Andrò a fondo per consentire la riapertura di Palazzo Margherita" ed ha annunciato di aver richiesto al Presidente della Commissione di garanzia di convocare apposita riunione su questo punto”.

Pezzopane ha poi depositato un’altra interrogazione per conoscere lo stato dell’arte degli spazi gioco comunali, dopo la tragedia della Marsica costata purtroppo la vita ad una bambina di soli 12 anni. “Dopo la tragedia della bimba di Avezzano ma anche la tragedia del piccolo Tommaso si dovrebbe imporre un quadro organico dei parchi giochi della loro sicurezza ed anche della loro idoneità al gioco dei bambini e per questo ho fatto un’interrogazione per chiedere lo stato dell’arte e quanti investimenti si intendono fare per questi parchi giochi” così Pezzopane descrive il suo intervento, nonostante abbia considerato insufficienti le risposte dell’assessore competente Taranta. La consigliera d’opposizione, indignata e insoddisfatta ha lanciato un ultimo pesante affondo alla maggioranza “L’amministrazione trova soldi per festival milionari e per staff megagalattici, ma non per i parchi gioco di bambine e bambini.”