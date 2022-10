Ponte Belvedere, il Rup Mario Di Gregorio rassegna le dimissioni

Questa mattina, siamo andati a trovare l'ing. Mario Di Gregorio, nel suo nuovo ufficio di direttore tecnico, presso la Gran Sasso Acqua. Con la solita cordialità, ci ha risposto puntualmente alle domande che gli abbiomo posto, riguardanti il suo ruolo di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) in due opere pubbliche molto importanti per il comune dell'Aquila: la ricostruzione di ponte Belvere, la ristrutturazione di Palazzo Margherita.

In attesa di pubblicare per i nostri lettori l'intervista completa (ci viene spiegato tutto l'iter amministrativo e tecnico delle due opere) vi anticipiamo una notizia inaspettata ma molto importante.

Alla domanda di come pensava di voler affrontare i suoi molteplici impegni, non ultimo la responsabilità della guida tecnica di GSA, stazione appaltante dei lavori dei sottoservizi, l'ing. Mario Di Gregorio ci ha risposto che: "in ragione del carico di lavoro e della complessità di questo procedimento del ponte, tecnico amministrativo, ho comunicato già al comune la mia volontà di dimettermi da questo procedimento"

L'intervista completa contiene ulteriori spunti di riflessione anche sui tempi di fine lavori per palazzo Margherita