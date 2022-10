La Russa Presidente del Senato, la soddisfazione di Liris

Nella giornata di oggi la XIX legislatura ha preso il via. Ignazio La Russa è stato eletto Presidente del Senato in prima votazione con 116 voti, tra i quali almeno 28 provengono dall’opposizione.

Al fianco della neoeletta seconda carica dello stato abbiamo visto seduto il Senatore aquilano Guido Liris, il quale ha inviato una nota nella quale esprime la grande emozione vissuta in questa giornata.

Nella nota inoltre si è congratulato con il compagno di partito e ha commentato il suo intervento di insediamento con queste parole “è stato particolarmente toccante, pregno di un ossequioso rispetto delle istituzioni e della Costituzione, rispettoso di tutte le forze presenti in Parlamento a dimostrazione della maturità che la classe dirigente di Fratelli d’Italia ha raggiunto, a dispetto di quanti ancora mettono in dubbio la sua affidabilità”.

Inoltre si è associato alle parole di Giorgia Meloni “siamo orgogliosi”, dice Liris, “che sia stato eletto un patriota, un servitore dello Stato, un uomo innamorato dell'Italia e che ha sempre anteposto l'interesse nazionale a qualunque cosa”.

Il neosenatore ha anche espresso soddisfazione per il fatto che l’elezione sia avvenuta nella prima seduta di voto, e ha visto in questo atto una dimostrazione del senso di responsabilità da parte dei suoi colleghi.

“Toccanti”, rileva poi Liris, “le riflessioni della senatrice Liliana Segre, testimone di un pezzo di storia che nessuno deve dimenticare affinché non si ripeta mai più. La coesione e l’unità sono le migliori precondizioni per affrontare ogni emergenza e criticità".

“Ammetto che la giornata è stata particolarmente emozionante”, chiosa Liris, “non solo per aver fatto per la prima volta il mio ingresso nell’Aula, ma anche per aver fatto parte dell’Ufficio di Presidenza provvisorio e aver dunque apposto la mia firma nel verbale di scrutinio per l’elezione del presidente La Russa”.