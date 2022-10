La Uiltemp eprime soddisfazione sul tavolo convocato dalla prefettura sul tema della asl1

La UILTemp Abruzzo ci ha tenuto a ringraziare il Prefetto di L’Aquila per la convocazione del tavolo che era stato richiesto, stimolando un confronto ormai necessario per definire la situazione che interessa centinaia di somministrati e somministrate in forza presso la ASL1 Avezzano Sulmona L’Aquila.

Al tavolo hanno partecipato il Segretario UILTemp Abruzzo Maurizio Sacchetta, il Capo di Gabinetto Sergio Di Iorio, Patrizia Zaccaria per l’Agenzia Orienta, la Dott.ssa Parlatore per l’ASL1 e la Dott.ssa Peluso per la Regione Abruzzo, sezione Sanità. Si è discusso di parità di trattamento, liquidazione della indennità Covid spettante agli operatori ed operatrici sanitari, garanzia di tutela delle professionalità acquisite negli anni.

Inoltre, in merito al tempo vestizione e svestizione è stato confermato il riconoscimento in busta paga dei minuti aggiuntivi per somministrati e somministrate nei ruoli sanitari che ne usufruiranno, così come relativamente al riconoscimento dei buoni pasto, quando spettanti.

L’indennità Covid, invece, entro dicembre sarà erogata alla Orienta che successivamente corrisponderà le somme a tutti gli aventi diritto. Il sindacato sostiene di aver rilevato una notevole apertura da parte di tutti gli attori coinvolti nella gestione dei lavoratori e delle lavoratrici in somministrazione.

“Riteniamo opportuno sottolineare quanto la ASL1 nella persona della dott.ssa Parlatore e la Regione nella persona della dott.ssa Peluso abbiano promesso un totale impegno nel raggiungimento della stabilizzazione tanto attesa da parte degli operatori ed operatrici della ASL oggi precari che il sindacato auspica e sollecita da tempo. UILTemp Abruzzo comunque continuerà a vigilare e rimanere al fianco di tali lavoratori e lavoratrici che incontrerà a breve nel corso delle prossime assemblee per confrontarsi e raccogliere ulteriori sollecitazioni.” Queste le parole del sindacato