Paganica, Pd: "fare chiarezza sulla sicurezza dei Musp"

Oggi la conferenza stampa del Partito Democratico sezione Paganica e dal gruppo consiliare del Pd per illustrare l’interrogazione presentata in Consiglio Comunale dopo il collasso parziale della tensostruttura vicino alla scuola della frazione.



“Partiamo da questo episodio successo a Paganica- spiega Deborah Palmerini Segretaria del Circolo PD Paganica e Frazioni- che fortunatamente è avvenuto in un momento di chiusura scolastica, parliamo del collasso di parte del telone della tensostruttura che ospita la scuola media ancora da riparare e ci poniamo un interrogativo sui tempi di riparazione perché l’anno scolastico è iniziato e i ragazzi sono senza palestra. Ma questo episodio ci pone l’interrogativo generale sulle strutture MUSP perché sono popolate da 13 anni, quindi oltre ad interrogare il Comune sui tempi di ripristino, gli poniamo anche la questione della manutenzione dei Musp e sulla periodicità della manutenzione, e poi quali siano le azioni su cui vertono e quale l’impegno di spesa.”



Ed aggiunge: “sappiamo che su Paganica c’è il progetto di ricostruzione di un polo scolastico e quindi vogliamo sapere quale sia il cronoprogramma, e chiediamo venga aperto un percorso di partecipazione che ci sembra importante.”