L'Aquila, Consiglio Comunale prende posizione contro la sentenza del Tribunale Civile

Il Consiglio Comunale dell'Aquila prende posizione contro la sentenza del Tribunale Civile dell’Aquila sul concorso di colpa al 30% per le vittime del crollo della palazzina in Via Campo di Fossa nella notte del terremoto del 6 aprile 2009.



Sono tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza sia di opposizione, a sorreggere i manifesti che in questi giorni troviamo anche attaccati sui muri delle vie del centro storico e che riportano la frase "Le vittime non hanno colpa".



Un gesto simbolico che vuole anche ricordare la manifestazione di domenica 23 ottobre, che si terrà alla Villa Comunale alle ore 11. ( leggi qui)