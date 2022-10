Il nascente esecutivo sale al Colle per il giuramento. Scimia "Svolta storica, il primo ministro è eletto a L’Aquila"

Concluse le consultazioni e i colloqui con tutte le delegazioni dei partiti, ieri abbiamo assistito al conferimento del mandato di composizione del governo a Giorgia Meloni e alla lettura dei ministri che andranno a comporre il nuovo esecutivo.

Questa mattina il tutto prende forma, infatti in queste ore abbiamo visto arrivare i componenti del nuovo governo al colle più alto di Roma per giurare sulla Costituzione e dare ufficialità alla nascita, a soli ventisette giorni dal voto, del nuovo esecutivo.

Dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, Leonardo Scimia, arriva un messaggio di grande soddisfazione “Oggi è stata scritta la storia del nostro paese e della nostra città, il primo ministro è eletto a L’Aquila!”, queste le parole di Scimia. Il quale nel parlare di svolta storica fa riferimento all’elezione del nuovo premier nel collegio della città dell’Aquila, ma anche al fatto che per la prima volta avremo una donna a capo del governo.

Il capogruppo parla del neonato governo Meloni come di un esecutivo forte e politico, di garanzia per il territorio aquilano. In conclusione ha dichiarato “Oggi, ancora di più, insieme ai parlamentare Guido Liris, Etel Sigismondi, Guerrino Testa e Fabio Roscani saprà rappresentare con forza le enormi esigenze di questa città, dei crateri sisma 2009 e 2016/2017 e l’Abruzzo intero.”