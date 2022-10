Sottoservizi, proposta di variante della G.S.A, sarà la Giunta oppure il Consiglio, a togliere le castagne dal fuoco?

Il presidente della Gran Sasso Acqua, Alessandro Piccinini, dopo aver compiuto "il giro delle sette chiese" (espressione che viene utilizzata per descrivere un percorso fatto lentamente e con molte soste, oppure una sorta di pellegrinaggio alla ricerca di qualcuno che ascolti)

La riunione dei capogruppo in Consiglio Comunale, svoltasi questa mattina, convocata dal presidente Roberto Santangelo, aveva, come importante punto all'ordine del giorno, l'audizione dei vertici della Gran Sasso Acqua S.p.A. nella qualità di stazione appaltante, per conto del Comune dell'Aquila, dell'opera pubblica più importante della città, per somme impegnate (80 milioni di euro) la realizzazione ex novo di tutti i sottoservizi. Il capogruppo di L'aquila Nuova, Paolo Romano, a nome della minoranza in Consiglio, ha introdotto i lavori, ripartendo dalle riunioni che, la commissione di garanzia e controllo, ha svolto esattamente un anno fa. Inoltre, come aveva già ricordato il presidente Santangelo, ha sottolineato il fatto che presso la presidenza del Consiglio giace una comunicazione dell'ex presidente della commissione di garanzia, con cui fu inoltrata tutta la documentazione ed i verbali delle audizioni, comprese qualla che riguardava le imprese beneficiarie dei contratti di appalto