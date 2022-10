Vittorini interviene sulla presentadione dell'odg del centro sinistra. Invita a parlarne in I commissione

Il Consigliere comunale e presidente della prima commissione, Livio Vittorini è intervenuto in merito all’ordine del giorno presentato dalle consigliere e dai consiglieri del centro sinistra riguardo il rilancio dell’anno giubilare.

Vittorini ha dichiarato “Apprendo con non poco piacere dell'interessamento della consigliera Pezzopane e dei gruppi di opposizione circa la necessità di confronto sulla straordinaria occasione rappresentata dalla concessione dell'indulgenza annuale, ennesimo regalo da parte di Papa Francesco alla nostra comunità.” Inoltre, ha dichiarato che, come presidente della prima commissione, si è già attivato per affrontare e rilanciare l’organizzazione per l’anno della misericordia. Verranno dedicate apposite commissioni all'audizione degli stakeholders variamente impegnati e coinvolti in quella che si annuncia come fra le più importanti sfide del Turismo della città dell’Aquila.

“Pur consapevole e ovviamente rispettoso della prerogativa dei colleghi consiglieri comunali di presentare odg, ritengo tuttavia che la sede principale e peculiare di confronto debba essere a questo punto prima quella della commissione consiliare, con il fine di meglio agevolare i lavori del Consiglio comunale e al contempo di condividere con gli attori coinvolti strumenti e soluzioni di cui la nostra città vorrà dotarsi per affrontare questo anno di indulgenza “straordinaria” che ci accompagnerà e unirà idealmente all’anno giubilare del 2025. Le date di convocazione, per rispetto e correttezza istituzionale, saranno rese note in funzione delle disponibilità di tutti gli attori coinvolti” queste le parole utilizzate da Vittorini.