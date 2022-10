Rotellini e Giannangeli contro Biondi, "Vengono applicati due pesi e due misure"

I Consiglieri Comunali Simona Giannangeli e Lorenzo Rotellini, del gruppo consiliare L'Aquila Coraggiosa hanno dichiarato:

"notiamo stupiti che gli operai del Comune dell’Aquila siano stati inviati celermente a pulire le scritte apparse in mattina contro il Sindaco Biondi. Ci chiediamo come sia possibile che dal 28 ottobre non sia stato possibile rimuovere con la stessa velocità le scritte inneggianti al Fascismo e le raffigurazioni del fascio littorio con la scritta "Siamo ancora qui!", apparsi in molte zone della città dell'Aquila."

La Consigliera e il Consigliere nella nota fanno riferifemento alla scritta comparsa nella notte sulla recinzione di un cantiere nella quale era riportata la frase, "Biondi nemico dei poveri". La scritta denigratoria contro il Sindaco Dell'Aquila è stata commentata da quest'ultimo con un post su Facebook nel quale ha scritto:

"Non ho mai avuto timori a confrontarmi con chi avesse bisogno in città, intervenendo direttamente ove possibile o sensibilizzando quanti potessero dare una mano. La mia storia e le mie origini parlano per me e non ho bisogno di replicare al disagio del responsabile di questa cretinata. Se vuole (o vogliono) parlare di problemi reali la porta del mio ufficio è sempre aperta. Lo è sempre stata e continuerà ad esserlo. La povertà, materiale e (forse ancor prima) culturale, è una cosa seria."

La risposta del Sindaco è stata inoltre seguita da un'immediata azione dei dipendenti del comune che hanno provveduto a rimuovere la scritta.

Questa immediata reazione però, come hanno sottolineato i Consiglieri, non è stata provocata dalle scritte fascistoidi apparse nella giornata del 28 ottobre, centenario dalla marcia su Roma, in diversi luoghi della città. Tanto che alcune di queste di trovano ancora sui muri aquilani dertupando la dignità democratica cittadina.

In conclusione Giannangeli e Rotellini hanno affermato "Due pesi e due misure come al solito vengono applicate dal Sindaco e dalla sua amministrazione".