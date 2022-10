Fausta Bergamotto e Luigi D'Eramo nominati sottosegretari nel Governo Meloni

Nella lista dei sottosegretari del nuovo esecutivo, pubblicata nella giornata di oggi, spuntano i nomi di ben due aquilani: Fausta Bergamotto, in quota Fratelli d'Italia e Luigi D'Eramo, in quota Lega.

La Bergamotto, 54 anni, assume la delega al Mise. In precedenza è stata assessore nella prima giunta del sindaco Biondi, con le deleghe al Personale, alle Partecipate, alla Valorizzazione del patrimonio. Inoltre è Funzionario della Presidenza del Consiglio, attualmente al Dipartimento per il personale-ufficio trattamento giuridico contenzioso e politiche formative- servizio Affari legali e contenzioso.

Luigi D'Eramo, 46 anni, assume invece la delega all'agricoltura, è deputato uscente della Lega e coordinatore regionale.

In un messaggio agli eletti di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ha utilizzato queste parole per presentare la lista dei sottosegretari:

"Oggi ho nominato i sottosegretari e i viceministri. Molti di voi saranno coinvolti direttamente e molti altri avrebbero potuto esserlo per qualità e valore. Ho fatto il possibile utilizzando criteri di esperienza parlamentare oltre che nel settore specifico.

Saranno molti i ruoli assegnati a Fratelli d’Italia e coordinandomi con i presidenti dei gruppi li indicherò seguendo criteri analoghi"

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio nel congratularsi con i due aquilani ha dichiarato:

"Buon lavoro alla squadra di viceministri e sottosegretari nominati dal presidente del consiglio Giorgia Meloni.

L’Abruzzo ne esce rafforzato con 2 sottosegretari in ministeri importanti come il Ministero delle Imprese (ex Mise) e il Ministero dell’Agricoltura, deleghe che hanno forte incidenza nella vita economica e sociale del territorio. Con il presidente del consiglio eletto in Abruzzo erano decenni che la nostra regione non aveva una forza tale in un governo della Repubblica. Basti ricordare che negli ultimi tre governi vi sono stati solo due sottosegretari e nessuno nel governo uscente. Buon lavoro quindi a tutti e in particolare a Fausta Bergamotto e a Luigi D’Eramo che sapranno rappresentare come si deve la nostra Regione".

Inoltre anche il Sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, si è congratulato con i due concittadini per la nomina ricevuta:

“Per la prima volta nella storia due sottosegretari aquilani faranno parte di un governo di centrodestra.

Un risultato straordinario per l’intero Abruzzo e per la città dell’Aquila, che con il governo Meloni tornano al centro dell’agenda politica italiana e a contare come meritano per avere risposte in uno dei momenti più complessi della nostra epoca. È un motivo di enorme orgoglio per questa terra poter essere rappresentata, con ruoli così prestigiosi, da figure tanto autorevoli e professionali, nell’ambito di due dicasteri strategici per il rilancio del Paese.

Quanto alla Bergamotto, solo un’altra nostra concittadina ha raggiunto un simile, importante, traguardo: mi riferisco alla senatrice Elena Marinucci che nel corso della decima legislatura, a cavallo tra gli anni ’80 e 90, ricoprì il ruolo di sottosegretario alla Sanità”