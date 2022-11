Stefania Pezzopane augura buon lavoro ai due neo sottosegretari aquilani

“Buon lavoro ai sottosegretari aquilani Bergamotto e D’Eramo. Complimenti a Fausta ed a Luigi nominati sottosegretari di Stato dalla Presidente Meloni.

Tifo da sempre per la mia città e per l’Abruzzo e provo piacere se si rafforza la nostra rappresentanza a Roma e se si aprono nuovi ponti e occasioni. Inutile sottolineare le distanze politiche che ci sono state e sicuramente ci saranno ancora, ma con Luigi ho condiviso il tempo di questa legislatura e l’esperienza da parlamentari di maggioranza nel governo Draghi collaborando, pur nelle differenze, senza intossicare le discussioni e farci male “a gratis”.

Inoltre conosco Fausta da quando lavorava in Consiglio regionale e ne so la serietà, la professionalità e la determinazione. Una donna aquilana al governo nazionale è un fatto importante. Mi aspetto molto da entrambi, il mio buon lavoro è convinto. So cosa significa battersi per portare a casa risultati, so quanto è dura, l’ho fatto in questi anni da parlamentare. Per loro da rappresentanti di un governo politico, penso sarà molto più semplice e ci si aspetta molto.

Dal consiglio comunale e come rappresentante politica, proporrò ed incalzerò quando necessario. C’è da completare la ricostruzione materiale, rilanciare il tessuto economico, gestire bene i fondi complementare e PNRR e tanto altro su cui il governo dovrà dare risposte.

Ma ora trovo che sia una buona notizia, che invita la sinistra e l’area progressista ad essere più sfidanti in positivo, ad una opposizione seria, ad essere più solidali e progettuali, perché la fase storica è cambiata, e prima ce se ne accorge e meglio è.”