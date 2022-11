Vittorini propone il coinvolgimento dei percettori di Rdc nei PUC

Livio Vittorini, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia e Presidente della I Commissione Consiliare, intervenendo sul tema dei percettori del Reddito di Cittadinanza, ha avanzato la proposta del loro inserimento all’interno dei Progetti Utili alla Collettività (PUC).

I PUC possono riguardare il settore culturale, artistico, sociale, ambientale, formativo o la tutela dei beni comuni secondo le modalità individuate e dettagliate nei singoli progetti che possono coinvolgere le società partecipate comunali, il Tribunale e gli istituti scolastici.

Il consigliere inoltre ha specificato che ai sensi del decreto legge n. 4 del 2019 il beneficiario del Reddito di Cittadinanza (RdC) è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a Progetti Utili alla Collettività (PUC), da svolgere presso una struttura pubblica o privata ubicata nel comune di residenza. La mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti del nucleo familiare comporta la decadenza dal RdC, fatte salve ipotesi di esonero opportunamente previste dal sopracitato decreto.

Vittorini nel commentare la proposta ha dichiarato

“In attesa che il Governo Meloni proceda con l’introduzione di un nuovo strumento che tuteli i soggetti privi di reddito, effettivamente fragili e impossibilitati a lavorare o difficilmente occupabili come ad esempio i disabili, gli over 60 e i nuclei familiari con minori a carico, il nostro Comune è chiamato a fare la sua parte coinvolgendo in attività dall’indubbio risvolto sociale e collettivo tutti quei percettori di RdC idonei a prestare tali servizi .”