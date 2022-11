Nomina Sottosegretari. Confindustria Abruzzo: subito a lavoro con loro

Le nomine di Fausta Bergamotto a Sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy e di Luigi D’Eramo, Sottosegretario all’Agricoltura e Sovranità alimentare, rappresentano un importantissimo risultato per l’Abruzzo.

“In questa particolare e complessa congiuntura, caratterizzata da incertezze e dall’instabilità del quadro macroeconomico internazionale, con ripercussioni negative sul sistema delle imprese, dal caro energia al rincaro delle materie prime ed alle difficoltà di reperimento delle stesse - ha dichiarato Marco Fracassi, Presidente di Confindustria Abruzzo - poter annoverare due abruzzesi autorevoli in un ruolo così prestigioso, in dicasteri chiave per l’economia abruzzese, significa rafforzare ulteriormente la nostra azione, sicuri che avremo interlocutori attenti e capaci a cui rappresenteremo le istanze dell’industria abruzzese”.

“La nomina dei due Sottosegretari abruzzesi, con cui stabiliremo da subito un dialogo collaborativo e da cui ci aspettiamo risposte tempestive e concrete, - conclude Marco Fracassi - rafforzerà ed esalterà il ruolo della nostra regione, tra le più industrializzate d’Italia, supportandola nella delicata fase della transizione green e digitale, agganciandola ai trend di sviluppo delle regioni più sviluppate e, soprattutto, garantendo una attenzione particolare alla capacità di spesa delle risorse del PNRR e a alla qualità dei progetti che ne scaturiranno”