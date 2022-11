Pezzopane "Necessario ragionamento sul progetto Case, siamo all'Aquila non nelle Favelas"

La Consigliera Comunale dem Stefania Pezzopane è intervenuta in merito all’inizio dell’opera di disinfestazione delle palazzine del progetto Case di Sant’Antonio all’interno delle quali si sono stabilizzate da tempo colonie di insetti, le così dette “blatte”, causando disagi a coloro che risiedono negli appartamenti.

Pezzopane ha ricordato l’impegno che ha profuso per porre fine a questa alla condizione disdicevole, recandosi sul posto, parlando con i cittadini coinvolti e sollecitando l’amministrazione a prendere provvedimenti. La descrizione che la Pezzopane ha fatto della situazione racconta uno spaccato davvero raccapricciante.

L’ex deputata inoltre nel prendere atto dell’intervento del Comune ha dichiarato “spero che l’intervento sia incisivo in modo tale che mai più si ripetano situazioni simili. Credo sia ormai non più rinviabile affrontare con intelligenza e responsabilità il tema dello stato dell’arte dei Progetti Case. Siamo a L’Aquila, non nel degrado delle favelas. In quegli appartamenti tra le blatte sfrontate che occupavano gli spazi casalinghi, suonavano strane e contraddittorie le parole del sindaco sull’Aquila “nobile ed aristocratica”.

Inoltre la Consigliera ha ringraziato coloro che sono intervenuti per favorire la disinfestazione, e gli assessori Taranta e Colonna per aver ascoltato. Inoltre ha Abbracciato le famiglie che da luglio hanno dovuto sopportare tutto questo.