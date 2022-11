Regione: le opposizioni contro Marsilio. La maggioranza pensa solo a voti e poltrone, dimenticati i provvedimenti per la crisi energetica

Il capogruppo del PD in Consiglio regionale Silvio Paolucci nell’accusare la maggioranza di avere come uniche priorità voto, poltrone e potere ha denunciato il rinvio dei lavori della prima Commissione alla prossima settimana.

Per il Consigliere lo slittamento dei lavori è dovuto solo alle liti all’interno del centro-destra per i posti in giunta. Inoltre Paolucci continua a criticare, come ormai da diverso tempo, il fatto che la Regione non abbia ancora preso alcun provvedimento per far fronte allo shock energetico e riferisce che all’interno della conferenza dei Capigruppo siamo le opposizioni sono tornate a chiedere atti concreti per attenuare i rincari sui costi delle bollette e ha dichiarato “questo è ciò serve agli abruzzesi, Marsilio si occupi delle vere urgenze”

Paolucci inoltre ha rincarato la dose, con la sottoscrizione di altri consiglieri, sostenendo che, mentre la prima Commissione aspettava di riunirsi per decidere i provvedimenti da portare in Consiglio, il centrodestra litigava sul rimpasto di Giunta conseguente alla sostituzione degli eletti dopo il voto del 25 settembre –questo è quanto hanno sostenuto i consiglieri Silvio Paolucci, Dino Pepe, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci, Americo Di Benedetto, Marianna Scoccia e Sandro Mariani

“Una mancanza di rispetto e di presenza sulle emergenze davvero sconvolgente, anche perché dall’incontro fatto nella Capigruppo è emerso che le risorse per intervenire a favore di famiglie e imprese ci sarebbero, come peraltro avevamo bene argomentato nella nostra proposta di interventi che il centrodestra ha bocciato in aula, preferendo la mancanza di ogni tipo di aiuto verso attività e cittadini in difficoltà. Una indifferenza e superficialità senza precedenti nella storia amministrativa della Regione Abruzzo”.