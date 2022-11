Carenza di materiali al San Salvatore. Spaziani contro Eva Fascetti: dichiarazioni offensive

Non si è fatta attendere la risposta della Asl 1 ed in particolare del responsabile dell'Unità operativa complessa - Acquisizione Beni e Servizi, il dott. Paolo Spaziani dopo le dure accuse del consigliere comunale del Partito Democratico, Eva Fascetti che in conferenza stampa insieme ai gruppi di opposizione, spiegando contestualmente le ragioni della richiesta del consiglio comunale straordinario sulla sanità e sul San Salvatore dell'Aquila, ha attaccato duramente proprio la Asl 1, circa la carenza di materiale di primo uso e alla qualità definita scarsa di alcuni dispositivi medici. Una replica altrettanto dura quella del dott. Spaziani che ha ribattuto punto su punto alle accuse mosse dal consigliere Pd.

“Dichiarazioni – ha affermato il Responsabile Dott. Spaziani - che offendono la professionalità, l’onestà e lo spirito di servizio di tutto il personale dell’Ufficio ABS (Acquisizione beni e servizi) che sta profondendo enorme impegno per l’acquisizione di tutto il materiale di consumo che serve al fabbisogno dell’Azienda, applicando rigorosamente la normativa di legge e garantendo sempre le forniture necessarie".

"Questo impegno - prosegue Spaziani - ha consentito e sta consentendo, contrariamente a quanto dichiarato dalla consigliera, di acquistare lo stesso materiale di prima o prodotti addirittura migliori a prezzi nettamente inferiori, dal 20 al 40% in meno, e supportati da certificati assolutamente legittimi in quanto validati dagli stessi specialisti clinici sulla base delle caratteristiche tecniche da loro stessi definite".

D’altronde – ha aggiunto il Responsabile Dott. Spaziani - questo monitoraggio costante effettuato dalla A.S.L. viene confermato anche dalla Responsabile della U.O.C. Aziendale del Farmaco che non ha evidenziato carenze, sia nell’approvvigionamento che nella successiva fase di consegna alle varie Unità Operative, relative ai dispositivi medici giacenti presso i magazzini delle Farmacie Ospedaliere della ASL. Infatti è bene precisare che i dispositivi medici vengono erogati alle varie U.O. con due modalità di gestione. Per i dispositivi di largo consumo i reparti vengono riforniti con cadenza bisettimanale previo inserimento della richiesta da parte delle U.O. sul sistema informatizzato della ASL".

"Per i dispositivi specialistici quali suture speciali, suturatrici, stent etc - conclude Spaziani - gli ordini vengono effettuati dalle Farmacie di competenza previa richiesta da parte degli utilizzatori attraverso la compilazione di modulistica dedicata ai prodotti in transito, per i quali il reparto richiedente è responsabile della rotazione delle scorte, delle scadenze e della programmazione dei relativi ordinativi. Queste necessarie precisazioni, condivise da tutto il personale della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, sono indispensabili per rassicurare la popolazione sulla qualità dei servizi resi in tutta l’Azienda, in particolare nei presidi ospedalieri, che rappresentano punti di riferimento regionale”.