Il Gruppo del Passo Possibile, grazie a noi si affronta la problematica stradale nell'abitato di Assergi

Apprendiamo con piacere dagli organi di stampa come il Consigliere Luigi Faccia, sicuramente stimolato dalle richieste e soluzioni che “Il Passo Possibile” ha recentemente avanzato all’Amministrazione Comunale con una specifica mozione, abbia effettuato un sopralluogo sul pericoloso tratto di strada della S.S.17 BIS nei pressi dell’abitato di Assergi, unitamente ai tecnici e responsabili preposti del Comune dell’Aquila e di ANAS, all’Assessore di riferimento e al Comandante della Polizia Municipale.

Decisivo, dunque, l’intervento del gruppo consiliare de “Il Passo Possibile” per portare all’attenzione dell’opinione pubblica e dell’Amministrazione le evidenziate criticità di una delle strade più densamente trafficate del nostro comprensorio, considerato l’alto numero di utenti che quotidianamente la attraversano per raggiungere i tanti luoghi d’interesse della zona.

Prima dell’iniziativa de “Il Passo Possibile”, infatti, non era bastata nemmeno la copiosa raccolta firme degli abitanti di Assergi della zona per avere riscontri sul problema del contenimento della velocità di percorrenza su quel tratto viario. Impegni, promesse e soluzioni quelli espressi oggi che, a questo punto, immaginiamo verranno ufficializzati dall’Amministrazione in occasione del prossimo Consiglio Comunale, quando verrà discusso, appunto, il documento presentato dal gruppo de “il Passo Possibile”, a tutela dei residenti di Assergi.