Cuccioli uccisi nel canile, Barbara Stella (M5S): notizie sconcertanti presenterò una interpellanza in Consiglio regionale

Il Consigliere regionale, Barbara Stella del M5S, interviene sulle indagini che stanno coinvolgendo alcuni veterinari della Asl di Pescara.

“Le notizie di stampa di questi ultimi giorni che riguardano il canile comunale di città Sant’Angelo sono a dir poco preoccupanti. La possibilità che in una struttura pubblica, come il canile sanitario di Città Sant’Angelo, si agisca contro l’interesse della tutela degli animali, addirittura operando eutanasie non necessarie anche di cuccioli, è una cosa che mi lascia sconcertata”.

E prosegue,

“se penso alle associazioni animaliste e ai volontari che nel nostro territorio operano ogni giorno per prendersi cura di tanti animali randagi, un possibile coinvolgimento di dirigenti del servizio veterinario pubblico rappresenta uno schiaffo anche al loro grande lavoro”.

E conclude,

“il Movimento 5 Stelle è da sempre in prima linea per la tutela del benessere degli animali e della cura della loro salute, che non rappresenta un tema di bandiera ma una necessaria battaglia di civiltà. Per questo sulla vicenda presenterò un’interpellanza regionale per chiedere di quali informazione dispone la Regione in merito a quanto emerso dalle notizie di stampa e quali iniziative urgenti metterà in campo al fine di tutelare il benessere degli animali, nelle more del lavoro della magistratura nella quale abbiamo piena fiducia”.