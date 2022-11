Mariani tuona contro Marsilio "Smetta di temporeggiare, per il centro destra Biondi è il vero uomo forte"

“Marsilio smetta di temporeggiare e dia certezze all’Abruzzo!” questo l’attacco del Capogruppo di Abruzzo in Comune in Consiglio Regionale Sandro Mariani, il quale ha descritto lo stato del governo regionale, che sconta le beghe interne alla maggioranza, sempre più vittima dei litigi tra le sue varie anime, dilaniata al suo interno dalle lotte di potere tra FdI, Lega e Forza Italia, con i consiglieri che non lesinano attacchi diretti in Consiglio e sui giornali e le Commissioni saltate, per veti incrociati, che sono oramai la normalità.

Per dare prova di quanto detto Mariani prende come esempio la riunione dei Capigruppo che si è tenuta nella mattinata di ieri, nella quale è stata rimandata la fissazione della data della prossima Assise Regionale.

Mariani per giunta non ha esitato a dare voce alle indiscrezioni che descrivono il Governatore Marsilio, stufo di questa impasse, tanto che avrebbe minacciato nel corso dell’ultima riunione la sua litigiosa maggioranza di mandare tutti che a casa e di tornare subito al voto.

“lo invito a rompere gli indugi ed a convocare immediatamente nuove elezioni, se invece queste voci sono false ritengo debba immediatamente smentirle pubblicamente e con forza, perché questa situazione destabilizza gli abruzzesi, alle prese con ben altri problemi rispetto ai capricci interni alla sua maggioranza” queste le parole del Capogruppo di Abruzzo In Comune.

Ma la stoccata finale di Mariani è ancor più pesante degli attacchi già riportati, egli infatti ha invitato Marsilio a farsi da parte immediatamente anche sull’onda, di quelli che lui stesso ha definito “rumors” di palazzo, secondo i quali il centro destra vorrebbe candidato al suo posto, nel 2024, il vero uomo forte di Fratelli d’Italia in Abruzzo, ovvero il Sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi.