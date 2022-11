Forza Italia Aq: Pagano presidente Commissione Affari Costituzionali

Eletto a presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati l'On. Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia in Abruzzo



“Apprendiamo, con grande soddisfazione la notizia. Il prestigioso incarico, a lui affidato, è anche un segno di attenzione per il nostro territorio da parte di Silvio Berlusconi." Lo dichiarano in una nota, Gabriele De Angelis coordinatore provinciale FI, Giorgio De Matteis vice-coordinatore provinciale FI e Stefano Morelli coordinatore comunale Fi di L’Aquila



"La commissione affari costituzionali -continua la nota- si occupa di tutte le materie legislative del parlamento e del governo e nello specifico di valutare progetti di legge di revisione alla Costituzione e altre leggi costituzionali, e, per quanto riguarda la legislazione ordinaria l'ordinamento generale della pubblica amministrazione. Su materie specifiche, la sua attività si riferisce ai settori normativi e di azione dell'amministrazione dell'interno: sicurezza pubblica, enti locali, immigrazione, affari di culto, servizio elettorale, mentre ha una competenza generale sulle regole dell'agire politico: legge elettorale, statuto e finanziamento dei partiti, forme della comunicazione politica. Nella grande attività consultiva pronuncia il suo parere, per lo più nella sede ristretta di un'apposita sottocommissione su quasi tutti i disegni di legge e gli emendamenti all'esame delle altre commissioni, valutandone la compatibilità a diversi parametri: precetti costituzionali, organizzazione della pubblica amministrazione, princìpi generali dell'ordinamento, qualità legislativa e corretta collocazione delle nuove norme nel sistema delle fonti del diritto. Una peculiare funzione consultiva riguarda i presupposti costituzionali dei decreti-legge. Infine, rende pareri sia alle altre commissioni sia all'Assemblea della Camera dei deputati al fine di valutare la conformità dei disegni di legge e degli emendamenti all'assetto costituzionale del riparto delle competenze normative tra lo Stato e le regioni."



"Possiamo dire, quindi , che è il cuore pulsante del Parlamento e della legislazione italiana ed infatti è stata sempre presieduta da giuristi e politici di grande spessore come Labriola, Maccanico e violante per citarne solo alcuni. Siamo certi che l’On. Pagano sarà all’altezza del ruolo che questo ruolo comporta e possa dare un concreto aiuto al nostro Abruzzo”. conclude la nota stampa.