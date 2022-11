Convegno ricostruzione post sisma, Bagnai: "negoziare con Ue tempi e priorità"

Alberto Bagnai, deputato della Lega, presente al Convegno su Ricostruzione post sisma, organizzato dall'ATER della Provincia dell'Aquila, spiega la necessità di rivedere il PNRR, non solo per un adeguamento del prezzo, ma anche per negoziare con l'Europa le priorità e i tempi adeguati alle circostanze.



“Il mutato contesto macroeconomico impone una revisione del PNRR, che non si limiti a un adeguamento dei prezzo, ma negozi con l’UE priorità e tempi più adeguati alle attuali circostanze”. E’ quanto ha affermato all’Aquila il deputato della Lega, Alberto Bagnai in occasione del convegno “La ricostruzione post-sisma nell'edilizia residenziale pubblica” organizzato dall'Azienda territoriale edilizia residenziale (Ater) della Provincia dell'Aquila.



“L’intervento sul Superbonus contenuto nell’ultimo decreto aiuti”, ha spiegato Alberto Bagnai, “accompagna la norma verso una configurazione più sostenibile. Siamo qui come rappresentanti del territorio per ascoltare la voce delle categorie allo scopo di rendere questa transizione il meno traumatica possibile. Occorre però una parola di certezza sul tema della cessione dei crediti fiscali, da cui dipende la vita di tante imprese, e che se non risolto rischia di determinare un sensibile aumento delle sofferenze bancarie”.