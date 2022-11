Scoppito: Lombardi revoca ad Albani la nomina di vicesindaco

Al comune di Scoppito cambiano le carte in tavola. Il Sindaco, Loreto Lombardi, ha disposto la revoca della carica di vicesindaco per Alessio Albani, nominato solamente il 22 giugno scorso.

Il Sindaco per legge ha il potere di nominare o revocare le cariche dei membri della giunta, essendo questi incarichi conferiti sulla base della fiducia e della competenza a discrezione del Sindaco stesso, che per statuto:

“Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza successiva alla revoca".

La decisione non è stata spiegata in maniera diretta, nel decreto disposto dal primo cittadino però si legge “che le recenti scelte/iniziative effettuate dal Vice Sindaco Alessio Albani non hanno coinvolto a sufficienza la Giunta Comunale e pertanto hanno compromesso l'armonico svolgimento dell'azione amministrativa”.

Inoltre si evince che tali decisioni/iniziative hanno comportato la compromissione del rapporto di fiducia e collaborazione su cui la nomina si basa, da queste parole possiamo capire che la rottura era inevitabile, nonostante il sindaco abbia voluto precisare che le doti e le qualità di Albani non vengano messe in discussione.

Non si tratta dunque di una sanzione, bensì di un atto per salvaguardare la serena, proficua ed efficiente prosecuzione del mandato amministrativo.