1° commissione sull'anno giubilare,Pezzopane "Proposte concrete"

Si è tenuta nella giornata di ieri la prima seduta della prima commissione in consiglio comunale dedicata all’organizzazione e ai provvedimenti da attuare riguardo l’anno giubilare donato alla città dell’Aquila da Papa Francesco in seguito alla visita pontificia dell’agosto scorso nel capoluogo abruzzese.

In sede di commissione è stato audito il delegato della Curia Don Claudio Tracanna per dare seguito alle procedure comuni che coinvolgono la chiesa aquilana e l’istituzione civica per l’organizzazione dei servizi da offrire ai pellegrini.

Il brand regalato da Papa Francesco, di “L’Aquila città del perdono” comporta grandi responsabilità e una notevole capacità organizzativa, al fine di non perdere questa occasione di rilancio per il territorio, anche in vista del giubileo di Roma 2025.

La consigliera comunale e componente della prima commissione consiliare, Stefania Pezzopane, nel commentare la seduta ha dichiarato “Abbiamo fatto proposte concrete e invitato ad un raccordo tra Comune e Curia per risolvere le problematiche concrete che persistono da tempo e che non possono più essere rinviate. Nostra intenzione è contribuire a valorizzare al massimo questa straordinaria occasione che va ad aggiungersi al riconoscimento per la Perdonanza da parte dell’Unesco quale “Patrimonio immateriale dell’umanità”.

Inoltre Pezzopane ha citato la richiesta avanzata all’Assessora Lancia di definire in accordo con la Chiesa dell’Aquila e con gli operatori locali un programma di promozione e di accoglienza per tutto l’anno fino al settembre 2023, sostendo che sia necessario utilizzare anche le tecnologie più innovative per favorire la conoscenza di visitatori e turisti, sia del sacro luogo della Basilica di Collemaggio che delle bellezze del territorio. "Abbiamo proposto cose concrete, fattibili e positive. Abbiamo segnalato la assoluta urgenza di risolvere in maniera adeguata alla bellezza ed alla sacralità del luogo, i problemi di carenza di servizi (anche igienici) nella area della Basilica di Collemaggio oggi peraltro interessata anche da lavori di manutenzione. Si è speso oltre 1 milione di € per la gradinata e non si sono realizzati degli adeguati servizi ben armonizzati con la sacralità del luogo. Va individuato all’interno dell’area ex ospedale psichiatrico, magari la prima palazzina quella dell’orologio per uno spazio di prima accoglienza con adeguati servizi per l’accoglienza dei pellegrini e dei turisti. La soluzione di servizi mobili e precari per l’anno di Misericordia mette una profonda tristezza.”

Oltre alle proposte e alla discussione svolta in prima commissione, di questo tema si discuterà anche in sede di Consiglio Comunale grazie all’ordine del giorno sottoscritto da tutte le minoranze e di cui Pezzopane è prima firmataria.