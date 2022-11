La Senatrice Di Girolamo presenta un'interrogazione su A24 e A25

La Senatrice abruzzese del Movimento 5 Stelle, capogruppo in commissione Ambiente e Infrastrutture, Gabriella Di Girolamo ha presentato un’interrogazione al Ministro delle infrastrutture Salvini e al Ministroministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Picchetto Fratin in merito alla gestione dell’A24 e dell’A25.

Nella nota la senatrice ha menzionato i numerosi incidenti che si stanno verificando sulle autostrade provocando vittime, feriti e interruzioni del traffico stradale.

L’interrogazione della Di Girolamo ha l’intento di chiedere al governo se, nell'ambito delle rispettive competenze, intenda proseguire i lavori avviati nello scorso anno, previsti nel progetto esecutivo predisposto dall’ex concessionario Strada dei Parchi (SpA) e condiviso dal Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio e Molise.

“Ad oggi – ha spiegato la Senatrice - il progetto dei circa 90 km prevede una nuova barriera in sostituzione di quella esistente dell’altezza di due metri e 60, in rete zincata e da ancorare ad una fondazione di calcestruzzo armato. Di questa barriera sin qui è stato realizzato soltanto un piccolo tratto. Nel 2021 ci sono stati 213 gravi incidenti che hanno coinvolto animali, 199 dei quali avvenuti su strade statali e provinciali e 14 sulle autostrade, provocando complessivamente la morte di 13 automobilisti, un dato che ci deve far riflettere e che purtroppo è in crescita. Ricordo che l’autostrada in questione attraversa la regione verde d’Europa, dove la presenza di animali, a partire dagli orsi, è la norma. Ritengo quindi assolutamente necessario che riprendano immediatamente i lavori per mettere in sicurezza gli automobilisti e le numerose specie di fauna selvatica, alcune delle quali peraltro protette. A questi interventi però, vanno affiancati con urgenza quelli di manutenzione e pulizia dei sottopassi e sovrappassi esistenti, e la programmazione di inserimento di nuove opere come gli ecodotti, vale a dire dei passaggi ad hoc per l'attraversamento degli animali, per garantirle loro sicurezza e sopravvivenza e diminuire drasticamente i rischi per chi viaggia in auto. Confidiamo in un impegno serio del governo, al fine di scongiurare in futuro un numero così massiccio di incidenti, in molti casi anche gravi” così ha concluso.