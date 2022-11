Piacente interviene contro Verì e Marsilio sul tema dell'ospedale di Avezzano "Conta il contenitore ma ancor di più il contenuto"

“Dopo quattro anni di nulla sulla sanità ora sentono odore di elezioni e tornano sulla tormentata vicenda del nuovo ospedale. Lo vogliono capire Marsilio e Verì che conta il contenitore ma di più conta il contenuto?”

Queste le dure parole riservate dal segretario provinciale del Partito Democratico dell’Aquila Francesco Piacente, al Governo Regionale a trazione centro destra.

Il tema a cui allude il segretario è la costruzione di una struttura per l’ospedale SS Filippo e Nicola di Avezzano.

Piacente inoltre fa riferimento alle numerose criticità che il nosocomio avezzanese presenta, a partire dal deflagrare del pronto soccorso, nel quale, nonostante la professionalità di medici e operatori, i pazienti a decine fanno anticamera per giorni, fino ad arrivare all’indebolimento perpetrato da anni ai danni di reparti di eccellenza come quello di chirurgia vascolare e radiologia interventistica a causa della mancata programmazione, passando per la mancanza di personale in reparti come ostetricia e ginecologia.

Oltre a queste criticità Piacente ha menzionato anche la mancanza di posti letto e primari per i reparti.

Tutto questo per sostenere che dichiarare la costruzione di un nuovo edificio non è la soluzione al problema sanità, o almeno non basta.

Infatti, il segretario dem ha dichiarato “Continuano ad annunciare un nuovo ospedale quando invece dovrebbero occuparsi del fatto che, quando sarà costruito, tra diversi anni, non sapremo più cosa mettervi dentro.”