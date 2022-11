L'opposizione interviene nello scontro sulla movida "L'amministrazione deve dare conto dell'accaduto"

Le Consigliere e i Consiglieri Comunali dell’opposizione sono intervenuti sugli ultimi aggiornamenti riguardo lo scontro incandescente sulla “movida” in centro storico.

In particolare, hanno fatto riferimento all’episodio, citato dal “associazione cittadini per il centro storico", che ha visto gli agenti di Polizia Municipale adottare un comportamento non consono nello svolgimento del proprio dovere.

Dall’opposizione arriva l’avvertimento a non lascare che la città venga percepita come un luogo in cui vige il principio dei due pesi e due misure, favorendo dunque alcune categorie di cittadini a discapito di altri.

“Quello citato è l’ennesimo episodio in cui l’Amministrazione dimostra di non avere il polso della situazione” questo è quanto scrivono i consiglieri “Scegliere il silenzio, come troppo spesso l’amministrazione attiva fa di fronte alle frequenti denunce dei cittadini, oltre a delegittimare la credibilità istituzionale dell'ente comunale produce l'effetto, nel momento in cui rinuncia ad esercitare le proprie funzioni, di mettere i cittadini gli uni contro gli altri.”

Parlano inoltre di un clima di sfiducia generale che cresce in città su questo tema e invitano esercitare il compito politico di prevenire queste situazioni “, siamo chiamati a dare un messaggio di certezza relativamente al rispetto delle regole proposte.”

I consiglieri Lorenzo Rotellini, Paolo Romano , Alessandro Tomassoni, Stefania Pezzopane, Elia serpetti, Massimo Scimia , Stefano Palumbo, Simona Giannangeli , Emanuela Iorio ,Stefano Albano hanno concluso dichiarando

“Questa Giunta, con responsabilità e senza ulteriori indugi, deve dare conto dell’accaduto e fornire certezze sull’operato della Polizia Municipale, uno dei servizi principali al cittadino: come è ovvio non sta a noi giudicare l’operato dei due Vigili Urbani, ma chiediamo che i Consiglieri tutti vengano informati sull’accaduto e sulle azioni adottate per evitare che in futuro simili episodi si ripetano. Pertanto chiediamo al Sindaco Biondi di relazionare al Consiglio Comunale nel corso della prossima seduta su quanto accaduto lo scorso 12 novembre a Piazza Chiarino relativamente ai fatti denunciati del Comitato “Cittadini del Centro Storico”.”