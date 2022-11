E' morto a causa di una grave malattia Roberto Maroni, aveva 67 anni

E' morto l'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni, aveva 67 anni. Lottava da tempo contro una grave malattia.

Roberto Maroni era nato a Varese il 15 marzo 1955. Sposato, due figli, laureato in giurisprudenza, avvocato, e' stato responsabile dell' ufficio legale della sede italiana di una multinazionale statunitense. Tifoso del Milan, Maroni aveva anche la passione per la musica e suonava il sassofono in una ''band''

.Considerato il braccio destro di Bossi e il numero due della Lega, Maroni ha fatto parte della Lega Lombarda fin dalla sua fondazione. Secondo quanto si è appreso, Maroni si è spento nella sua casa nel Varesotto dove ha trascorso gli ultimi mesi.

Ha condiviso con Umberto Bossi gli inizi della Lega Nord: tre volte ministro, vicepremier, ex governatore della Regione Lombardia, è anche stato segretario federale della Lega.

Dal 2021, quando ha scoperto la malattia che lo ha condotto alla morte, si era ritirato dalla politica attiva.

Il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato con queste parole, affidate ad un post sui social, la morte di Maroni "Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto".

Il giornalista Enrico Mentana ha dichiarato "Un lutto non solo per la Lega"