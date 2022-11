Manovra di bilancio, cominciano le modifiche al Reddito di Cittadinanza

Questa mattina è stata approvata nel Consiglio dei Ministri quella che la Presidente del Consiglio ha definito una manovra di bilancio "coraggiosa" e "fatta di scelte politiche".

Una manovra dal valore complessivo di 32 miliardi di euro della quale Meloni si è dichiarata molto soddisfatta.

Il provvedimento che balza immadiatamente all'occhio è quello che riguarda il Reddito di cittadinanza. L'avversione per questo provvedimento da parte del nuovo esecutivo non è mai stata nascosta, anzi è davanti agli occhi di tutti, ricordiamo che la Meloni definì il RDC "Metadone di stato". Dunque il momento del cambio di rotta e dunque della "castrazione" del reddito era un appuntamento annunciato che tutti ci aspettavamo.

In sede di conferenza stampa la Presidente ha spigato che considera il Reddito di Cittadinanza una manovra sbagliata perchè secondo la sua filosofia uno stato giusto non può equiparare chi è nelle condizioni di lavorare e chi no. Per questo motivo si continuerà a tutelare per mezzo del Reddito solamente chi è nella condizione di non poter lavorare, come disabili, famiglie prive di reddito con minori a carico, anziani e con la manovra sono state aggiunte le donne in stato di gravidanza. Per tutti gli altri il reddito cesserà di essere erogato alla fine del 2023, potrà essere percepito per un periodo complessivo di massimo 8 mesi e cesserà di essere erogato alla prima proposta di lavoro.

Meloni inoltre ha spiegato che ci sarà una riforma di più ampia portata nel proseguire del mandato dell'esecutivo da lei capeggiato, per questa manovra si è deciso intanto di dare un segnale facendo tutto ciò che si poteva fare in un mese di lavoro preparatorio al provvedimento.

È fuori di dubbio che queste scelte porteranno a un forte scontro politico, solamente pochi giorni fa il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, aveva annunciato che il RDC sarebbe stato difeso dal movimento che ne rivendica la paternità, Conte oltre ad annunciare la mobilitazione ha anche dichiarato che eventuali modifiche della norma avrebbero portato alla scelta di invocare le piazze per difenderlo.

Nella manovra però non si parla solamente di Reddito di Cittadinanza, sonostate introdotte anche novità in tema pensionistico con l'introduzione di quota 103 e alcune modifiche a Opzione donna, si parla anche di cuneo fiscale e inoltre è stato inserito un mese congedo parentale retribuito all'80% e alcune norme riferite all'assegno familiare.