Provincia dell'Aquila: approvata manovra da 17 milioni

Il Consiglio Provinciale approva una manovra straordinaria prima di fine anno da 17 milioni di euro per sostenere un piano strategico di opere pubbliche (viabilità ed edilizia scolastica) e servizi.



La misura si è resa possibile grazie ad un costante lavoro di risanamento dell’Ente che, ha consentito oggi di liberare risorse finanziarie da impiegare per lo sviluppo del territorio.



Quasi 13 milioni di euro saranno destinati alla manutenzione stradale nei comprensori dell’Aquilano, Peligno, Marsicano e Alto Sangro; all’edilizia scolastica saranno destinati oltre 3 milioni di euro.



“Con questa variazione di bilancio – afferma il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso – diamo il via ad una serie di interventi importanti e imponenti per la vita delle comunità dell’Ente Provinciale. Opere pubbliche, manutenzione di assi viari e di istituti scolastici, la tutela delle persone più fragili: sono risorse che permetteranno di migliorare la qualità della vita e avvicineranno l’istituzione ai suoi cittadini nei prossimi anni”.



A margine del Consiglio è stata approvata la mozione sul tema delle autonomie differenziate che ha lo scopo di richiedere al Governo di non adottare atti prodromici e connessi al trasferimento di poteri e risorse ad altre Regioni sino alla definizione condivisa dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.



Presenti durante la seduta consiliare Vincenzo Calvisi, Vicepresidente della Provincia dell’Aquila, i consiglieri di maggioranza Gabriella Sette, Quirino D’Orazio, Gianluca Alfonsi, Dino Iacutone, i consiglieri di opposizione Fabio Camilli, Walter Chiappini, Antonella La Gatta, Carmine Silvagni i quali all’unanimità hanno espresso massima soddisfazione per l’approvazione della manovra.